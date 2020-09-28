Почему Управление образования района на карантине?

Сегодня, 28 сентября, мы не смогли дозвониться в Управление образования администрации Динского района. Наш журналист отправился туда лично. Дверь закрыта. На ней висит объявление «КАРАНТИН до 5 октября»

Мы связались с заместителем главы Динского района Александром Фисуном для прояснения ситуации. Он прокомментировал: «Министерство образования закрылось на карантин, потому что люди заболели коронавирусом. Есть центр поддержки образования, он работает и выполняет сейчас их функцию».

По его мнению, причиной могла быть тарификация - процедура, проводимая в начале учебного года. Ее характерной чертой является заседание комиссии, всех руководителей и их заместителей.

«Хоть люди и были в масках, работал обеззараживающий прибор, но все равно друг друга "наградили". Происходило это в течение месяца и так поэтапно, постепенно переболели», - говорит Александр Фисун.

На данный момент некоторые специалисты работают удаленно. Сам заместитель главы района переболел в свое время этим вирусом и знает, насколько это важно соблюдать все рекомендации врача.

Наталья Бережная.