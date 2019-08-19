Почему УЗИ в детской поликлинике малыши ждут месяцами?
В редакцию «РВС» обратилась мама годовалого ребенка, которая столкнулась с длинной очередью на УЗИ в детской поликлинике Динской ЦРБ.
«Обращаясь для записи, я уточнила в регистратуре ориентировочное время приема, – рассказывает женщина. – Меня предупредили, что ждать надо около 2 месяцев. Через время попросила регистратора сообщить мне, какой месяц по записи сейчас принимают, и это оказался апрель, а точнее, его начало. Записалась я в очередь в начале июля. Получается, моя очередь подойдет к Новому году? И дело здесь не в том, что я не могу сделать УЗИ в платной клинике. Знаю, что хоть у грудничков таких проблем нет».
На вопрос ответила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Мадгазина. Она пояснила, что численность детского населения – более тридцати тысяч человек. Для их обслуживания необходимы 4,5 ставки врача ультразвуковой диагностики. Эти ставки разрабатывают три специалиста, по 1,5 на каждого. В последние месяцы по не зависящим от администрации Динской ЦРБ причинам возникли трудности. Это связано с отсутствием по уважительной причине одного из специалистов.
Проблему с очередью медики надеются решить в ближайшие пару недель. В планах руководства Динской ЦРБ в скором времени отправить на учебу по детской ультразвуковой диагностики двух специалистов.
Комментарии
Зато мы помогаем Венесуэле, супер ракетами стреляем по Сирии (цена одной ракеты как детский сад построить) Прощаем долги бывшим советским республикам Азии. И вообще мы самые, самые. Нас даже Америка боится. Это они здесь нам жить не дают, варуют и заграницей недвижимость имеют. Голосуйте за нас за Единую Россию, КПРФ, и ЛДПР урааааа.