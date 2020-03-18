Почему в динских аптеках проблематично найти маски

На фоне постоянной информации о коронавирусе происходит массовая истерия по поводу средств защиты и личной гигиены. На сегодняшний день многие аптеки Динской, к сожалению, не могут предоставить станичникам медицинские маски.

Дело тут даже не в том, что их в один момент массово скупили. Как рассказали заведующие нескольких аптек журналисту "РВС", на данный момент почти все недовольны поставщиками. По словам представителей аптек, на фоне вспышки вируса, многие поставщики стали стремительно завышать цены на медицинские маски.

При этом дефицита на складах не наблюдается - при заказе все товары доставляются оперативно и в нужном количестве. Проблема в том, что по установке правительства страны аптеки не должны завышать цены на подобную продукцию. Но так как цена от поставщика возрастает, то по прежней стоимости продавать маски просто не выгодно.

На данный момент этот вопрос регулируют правовые и экономические службы.