Почему в Динской не пустили в дома и квартиры жителей воду после 17 часов?

Почему в Динской не пустили в дома и квартиры жителей воду после 17 часов?

Почему в Динской не пустили в дома и квартиры жителей воду после 17 часов?

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3 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского района


Как сообщает администрация поселения, работы по устранению проблемы ведутся до сих пор. 

Напомним, ориентировочно, они должны были закончиться в 17.00. 

Однако ненастная погода осложняет ремонт.

Что за авария случилась? 

На магистральной трубе произошла коррозия метала, которая привела к образованию отверстия.

Для ремонта специалисты приняли решение вырезать техокно и через него устранить течь.

Воду откачали, отверстие заварили, уже сейчас заваривают технологическое окно.

Комментарии

Дима
Дима 2 часа назад

Причем прорыв на солнечном и отсутствие воды на консервов? На консервном своя скважина

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