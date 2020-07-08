Почему в Динской не пустили в дома и квартиры жителей воду после 17 часов?





Как сообщает администрация поселения, работы по устранению проблемы ведутся до сих пор.

Напомним, ориентировочно, они должны были закончиться в 17.00.

Однако ненастная погода осложняет ремонт.

Что за авария случилась?

На магистральной трубе произошла коррозия метала, которая привела к образованию отверстия.

Для ремонта специалисты приняли решение вырезать техокно и через него устранить течь.

Воду откачали, отверстие заварили, уже сейчас заваривают технологическое окно.