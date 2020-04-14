Почему в Динской перекрыли улицы, пересекающие Красную?

Вечером 14 апреля в редакцию «РВС» начали массово поступать вопросы от динчан: почему перекрыли улицы, пересекающие Красную в станице Динской?

«Неужели что-то произошло? Так оперативно все закрыли. В этой ситуации уже не знаешь, что и думать», – пишет одна местная жительница.

Журналист «РВС» узнала, что связано это с проверкой пропусков у людей, которые находятся на улице после 16.00.

Мобильные отряды самоконтроля совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют законность нахождения граждан вне дома.

Напомним, «беспропускное окно» для передвижения на автомобилях внутри населенных пунктов в условиях карантина длится с 10.00 до 16.00.

В другое время люди должны иметь специальные пропуска (зеленые или красные) для передвижения по населенным пунктам (за исключением выхода в ближайший магазин или аптеку).