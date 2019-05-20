Почему в Динской пропала вода?

Жители станицы Динской обратились в редакцию «РВС» с вопросом о том, почему нет воды и насколько затянутся ремонтные работы:

«Живу по Береговой, воды нет, нечем искупать маленького ребенка. Подскажите, пожалуйста, скоро ли включат воду, или же надо бежать в магазин за пятилитровой баклажкой?».

Журналист «РВС» связался с сотрудниками «Водоканала», которые пояснили, что на центральном водопроводе произошел порыв. Работы по его устранению уже закончены. Заняли они около двух часов. Подача воды жителям возобновлена.