В Динской закрыли детский сад №4. В чем причина?

Подписчики “РВС” сообщили в социальных сетях, что детский сад №4 в Динской закрыли.

“В связи с высокой заболеваемостью сотрудников”, – отмечают родители, чьи дети ходят в это дошкольное учреждение.

По их словам, такую причину обозначили им в мессенджерах групп.

Мы связались с начальником управления образования Динского района Мариной Ежковой.

“Мы должны понимать, если появляется один заболевший с подозрением на коронавирус или другие серьезные заболевания, необходимо сразу реагировать закрытием группы или учреждения в целом.

В этом садике заболел специалист, диагноз пока не подтвержден, но мы закрыли сначала в группу, а когда заболел еще один сотрудник, приняли решение закрыть весь детский сад. Чтобы не рисковать и не дожидаться какого-то другого исхода события.

Эти решения принимает оперштаб района на основании методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Предварительно, сад закрыт до 8 сентября, пока не получим результаты анализов. А дальше будем действовать по ситуации”, – подчеркнула она.