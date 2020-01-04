Почему в некоторых точках района не вывозят мусор?
В социальных сетях «РВС» с начала января сообщения засыпаны фотографиями переполненных мусорных баков в Динской, Красносельском, Пластуновской, Старомышастовской и Воронцовской.
«Несколько дней никто не вывозит мусор», – возмущены жители некоторых сельских поселений Динского района.
Журналист «РВС» дозвонилась в ОАО «Мусороуборочная компания». Там сообщили, что с 1 января поменялась техника и рабочие. Большая часть из них – городские. Из-за этого бывают случаи, когда пропускают точки.
Не отрицают и тот факт, что 31 и 1 числа было перенакопление на многих площадках. Но прокомментировали, что ситуация исправляется.
Некоторые жители звонят по телефону, указанному в договоре, который они заключили с «Мусороуборочной компанией». Сообщают, где перенакопление и специалисты оперативно решают проблему.
Или помогают администрации сельских поселений. У каждой есть номер телефона дежурного, если кто-то из жителей обращается в администрацию с этой проблемой, звонят ему и за мусором приезжают.
График работы не менялся, во всех населённых пунктах района вывоз осуществляют в соответствии с ним.
Поэтому есть два варианта, чтобы быстро решить проблему с перенакоплением: прозвонить по телефону в договоре или сообщить в администрацию. Тогда ситуация сразу будет исправлена.
Комментарии
Представители мусороуборочной компании лучше бы рассказали почему с ними не хотят работать ни одна компания, которые ранее вывозили ТБО в районе. Так же бы хотелось бы узнать, до какой поры на якобы закрытый полигон ТБО перестанут вывозить мусор, в том числе и из г. Краснодара. А про то, что здесь якобы перевалочная база, а мусор возят в х. Копанской, пусть расскажут руководству района. Это все жадность компании, которая влезла в район только для получения выгоды, а не наведения порядка.
А редакции газеты я бы посоветовал провести свое расследование по вопросу " А куда же действительно вывозятся и захораниваются отходы "