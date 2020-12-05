Почему выросли цены на ряд препаратов. Объяснение минздрава

Почему выросли цены на ряд препаратов. Объяснение минздрава

Почему выросли цены на ряд препаратов. Объяснение минздрава

  88
10 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПодорожали лекарстваРост цен на лекарстваРтутные градусники

Объяснение простое - выросла стоимость импортного сырья для лекарств, по этой причине и препараты подорожали. Такое объяснение дали в пресс-службе Минздрава России сетевому изданию "РИА Новости".

Также увеличились цены на ртутные термометры. Здесь несколько возможных причин: повышенный спрос в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ, и прекращение выпуска ртутных градусников еще в прошлом году. Напомним, Россия участвует в программе ВОЗ по отказу от производства приборов, которые содержат ртуть. 

Кроме того, минздрав отмечает, что они не регулируют цены на лекарства, если они не входят в перечень жизненно важных препаратов. 




Комментарии

Коронавирус
Коронавирус 4 часа назад

У них всегда есть отговорки!!!

Ответить
0