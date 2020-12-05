Почему выросли цены на ряд препаратов. Объяснение минздрава

Объяснение простое - выросла стоимость импортного сырья для лекарств, по этой причине и препараты подорожали. Такое объяснение дали в пресс-службе Минздрава России сетевому изданию "РИА Новости".

Также увеличились цены на ртутные термометры. Здесь несколько возможных причин: повышенный спрос в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ, и прекращение выпуска ртутных градусников еще в прошлом году. Напомним, Россия участвует в программе ВОЗ по отказу от производства приборов, которые содержат ртуть.

Кроме того, минздрав отмечает, что они не регулируют цены на лекарства, если они не входят в перечень жизненно важных препаратов.











