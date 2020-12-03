Почти 18 месяцев в пути. Пеший блогер добрался и до Динской

Александр Пластков – путешественник, который находится почти 18 месяцев в пути.

Живет он в Санкт-Петербурге, из дома вышел 12 июня 2019 года. Сначала дошел до Владивостока, а уже оттуда направился в Крым. 1 декабря он остановился в Динской. На обед мужчина пришел в редакцию «РВС».

Что сподвигло его на такое длительное странствие и какие у него планы на будущее, читайте далее.

Александру 28 лет, он служащий по контракту в прошлом, блогер-пешеход в настоящем. Еще за год до увольнения с военной службы ему пришла мысль, что больше нельзя продолжать так жить. Дни шли одинаково: армия, компьютер, армия, компьютер (мужчина много времени за ним играл).

«Дослужил, получил немного денег, пошел в школу фитнеса, отучился на инструктора. Понял, что данное направление не престижно, так как большая конкуренция между специалистами. Решил менять свою жизнь и сделать какое-то безумие. Пришла идея отправиться во Владивосток. В течение месяца обдумывал способ: пешком, на велосипеде, бегом или автостопом. Учитывая свой бюджет, решил ехать автостопом, так как это наиболее выгодно. 20 тысяч потратил на сборы, купил телефон, рюкзак, палатку, спальник и направился до Владивостока», – рассказал путешественник.

Начал свой путь он с 500 рублями в кармане. Как утверждает Александр, все путешествие связано с людьми, именно жители разных городов способствуют достижению его сегодняшней цели – дойти до Керчи. Одни покормят, другие приютят. В каждом городе найдутся отзывчивые местные.

«Я встречал людей, которые дальше 100 км никуда вы уезжали, вообще. В Новосибирске люди в 40 лет нигде не были. И таких – полстраны. Я не хочу так жить. Хочу увидеть все вживую, пообщаться, всю правду узнать. Путешествия дают именно общение. Если бы не этот серьезный шаг, так бы и остался затворником и компьютерным игроком. В России любят путешественников. К ним особый подход. Все позитивно встречают и стараются помочь. В кафе шашлык поставят и не отпустят в путь ночью», – отмечает Александр.

Как он подчеркивает, его цель – сделать мир лучше. После того как закончится эта авантюра, в планах до 35 лет у него открыть для души – пекарню, для работы – фитнес-центр и для помощи – приют для животных.

«Хочу подавать пример людям. У меня в блоге есть видео, где кормлю животных. Я снимаю их из расчета, что люди посмотрят и повторят за мной», – объяснил Александр.

Его вдохновитель – путешественник Федор Конюхов и любимая фраза: а что дома делать?

Из снаряжения у Александра туристический рюкзак, одна палка для скандинавской ходьбы (вторая сломалась). Путешествует он в камуфляжном костюме, шапке, перчатках, очках и кроссовках (это уже 7-я пара обуви за все время пути).

Станицу Динскую гость назвал городом. Особенно ему понравился Дом культуры и скамейки на площади у кинотеатра с героями из русских сказок.

После визита в редакцию странник отправился в Краснодар, оттуда уже автостопом через Крымский мост поедет в Керчь. До конца этого года мужчина планирует вернуться домой, в Санкт-Петербург.