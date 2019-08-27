Почти 5 тысяч жителей района непланово останутся без света

Неплановые отключения электроэнергии на сегодня, 27 августа, с 8.00 до 17.00.

Станица Новотитаровская

Ул. Заречная, пер. Заречный, ул. Крайняя, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. ул. Луначарского. Х. Карла маркса ул. Белевцы.

Село Красносельское

Ул. Октябрьская, ул. Горького, пер. Октябрьский, ул. Гоголя, мкр. Светлый, мкр. Молодежный, ул. Длинная, ул. Пушкина, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Комарова, ул. Владимирова, ул. Школьная, ул. Саенко, пер. Школьный,ул. Юбилейная, ул. Кирова, ул. Мира,ул. Крыжановского, ул. Советская, ул. Новая, мкр. Северный.

Станица Нововеличковская

Ул. Выгонная, ул. Лермонтова, ул. Короткий тупик, ул. Гоголя, ул. Невского, ул. Тургенева, ул. Петровского, ул. Почтовый переулок, ул. Степная, ул Комунаров, ул. Крупской, ул. Фурманова, ул. Фрунзе, ул. Прямая, ул. Мышастовская, ул Свердлова, ул. Леваневского, ул. Кавказская, ул. Хмельницкого, ул. Выгонная, ул. Проезд выгонный.

Станица Динская

Промышленная зона.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»

«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).