Под контролем судебных приставов детям-сиротам выдали жилье

По результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора Динского района в интересах детей-сирот к администрации МО Динской район Динским районным судом вынесены решения о предоставлении жилых помещений нуждающимся.

В дальнейшем по инициативе прокуратуры Динского района в Динском РО ФССП были возбуждены исполнительные производства о принудительном исполнении требований прокурора по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

Как сообщил «РВС» старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Андрей Конищев, по результатам мер, принятых судебными приставами-исполнителями 29 января 2019 года, фактическим исполнением окончено 3 исполнительных производства, в рамках которых детям-сиротам предоставлено жилье для дальнейшего проживания.