Под Васюринской в аварии погибли мать с дочерью

Рано утром 8 января на дороге, ведущей из Васюринской в Динскую произошло смертельное ДТП.

Как рассказывает очевидец аварии, две женщины ехали на работу на автобусе «Васюринская — Динская». Сели в транспорт они в станице Васюринской.

«Доехав до фабрики кондитерских изделий и производства грибов, попросили остановить маршрутку. Вышли. Автобус тронулся, мы поехали дальше. Слышим, хлопок. Водитель посмотрел в боковое зеркало и закричал: «Женщин сбили». Мы выбежали из транспорта. Видим, посредине дороги стоит машина. На правой стороне одна женщина, на левой - другая. Сразу вызвали скорую. У одной дыхания не было, другая еще дышала. Скорее всего, женщины не заметили из-за маршрутки автомобиль, движущийся навстречу. Вероятно, это и стало причиной ДТП», - рассказывает человек, который ехал в одном транспорте с погибшими.

Женщины получили смертельные травмы и погибли на месте аварии.

Известно, что обе были родом из Васюринской. У одной из них остались двое сыновей.