“Подарок новорожденному”. Дают ли его в динском роддоме?

С таким вопросом к нам обратилась одна из жительниц Динского района. Девушка увидела новость о том, что было распоряжение правительства РФ, в котором говорится о старте программы “Подарок новорожденному” с 1 января 2019 года в регионах страны.

Таким образом, мамам при выписке из роддома будут дарить корзины с необходимыми для ухода за малышом вещами.

“Интересно было бы узнать, входит ли наш район и в целом край в эту программу?” – спрашивает динчанка.

Исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев рассказал, что в настоящее время краевые Министерство труда и социального развития, департамент промышленной политики и Министерство здравоохранения рассматривают возможность проведения в нашем крае акции “Подарок новорожденному” совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями органов местного самоуправления.

“В рамках действующего законодательства Краснодарского края такая мера социальной поддержки, как предоставление подарка женщине при рождении ребенка, в настоящее время не предусматривается”, – подытожил Сергей Чикишев.

Так, например, в список регионов, где при выписке получают подарки для новорожденных в роддомах, в 2019 году входили: Москва, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Башкортостан, Вологодская область.