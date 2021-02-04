Подать заявление на детские выплаты необходимо до 31 марта

Семьям, в которых дети родятся до 31 марта 2021 включительно, нужно подать заявление на единовременную выплату в 5 тысяч рублей.

Сделать это можно на портале “Госуслуги” или лично в управлении пенсионного фонда.

Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Выплачивается в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

По данным ПФР, всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего на Кубани ее получили семьи с более 530 тысячами детей на общую сумму свыше 2,65 млрд. рублей.

Кому она положена сейчас?

В случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей , необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.