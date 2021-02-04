Подать заявление на детские выплаты необходимо до 31 марта
Подать заявление на детские выплаты необходимо до 31 марта
Семьям, в которых дети родятся до 31 марта 2021 включительно, нужно подать заявление на единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
Сделать это можно на портале “Госуслуги” или лично в управлении пенсионного фонда.
Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Выплачивается в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
По данным ПФР, всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего на Кубани ее получили семьи с более 530 тысячами детей на общую сумму свыше 2,65 млрд. рублей.
Кому она положена сейчас?
В случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.
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