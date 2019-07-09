Подборка полезных номеров медучреждений

Подборка полезных номеров медучреждений

Подборка полезных номеров медучреждений

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10 часов назад Газета РВСГорячая линияДинская ЦРБДинской районНовостиПолезная информацияРегистратура

Актуальная подборка номеров телефонов регистратур Динской ЦРБ и номера горячих линий Минздрава и ОМС (отделов медицинского страхования).

Динская районная поликлиника – 6 13 42, 5 84 62

Детское поликлиническое отделение – 6 13 18

Женская консультация – 6 38 32

Стоматологическая поликлиника – 6 32 92

Приёмное отделение стационара ст. Динской – 6 23 67

Поликлиника Новотитаровской РБ № 1 – 4 34 67,

детская консультация – 4 33 57

Поликлиника Васюринской УБ – 3 13 17

Поликлиника Пластуновской УБ – 3 72 03

Поликлиника Старомышастовской УБ – 7 53 71

Поликлиника Нововеличковской УБ – 7 66 03

Амбулатория п. Агроном – 7 82 83

Амбулатория п. Украинского – 4 16 17

Амбулатория с. Красносельского – 3 33 43

Амбулатория с. Первореченского – 3 43 37

Амбулатория ст. Воронцовской – 8 918 957 40 78

Амбулатория х. им. Карла Маркса – 8 918 069 60 44

ФАП п. Найдорф – 4 20 87

ФАП п. Дальнего – 8 928 043 95 34

ФАП п. Кочетинского – 3 93 58

ФАП п. Зарождение – 8 928 405 63 21

ФАП п. Янтарного – 3 97 50


Горячая линия Динской ЦРБ

8 800 500 84 86


Горячая линия Министерства здравоохранения Краснодарского края

8 800 2000 366


Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края

8 800 200 60 50

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