Подборка полезных номеров медучреждений
Актуальная подборка номеров телефонов регистратур Динской ЦРБ и номера горячих линий Минздрава и ОМС (отделов медицинского страхования).
Динская районная поликлиника – 6 13 42, 5 84 62
Детское поликлиническое отделение – 6 13 18
Женская консультация – 6 38 32
Стоматологическая поликлиника – 6 32 92
Приёмное отделение стационара ст. Динской – 6 23 67
Поликлиника Новотитаровской РБ № 1 – 4 34 67,
детская консультация – 4 33 57
Поликлиника Васюринской УБ – 3 13 17
Поликлиника Пластуновской УБ – 3 72 03
Поликлиника Старомышастовской УБ – 7 53 71
Поликлиника Нововеличковской УБ – 7 66 03
Амбулатория п. Агроном – 7 82 83
Амбулатория п. Украинского – 4 16 17
Амбулатория с. Красносельского – 3 33 43
Амбулатория с. Первореченского – 3 43 37
Амбулатория ст. Воронцовской – 8 918 957 40 78
Амбулатория х. им. Карла Маркса – 8 918 069 60 44
ФАП п. Найдорф – 4 20 87
ФАП п. Дальнего – 8 928 043 95 34
ФАП п. Кочетинского – 3 93 58
ФАП п. Зарождение – 8 928 405 63 21
ФАП п. Янтарного – 3 97 50
Горячая линия Динской ЦРБ
8 800 500 84 86
Горячая линия Министерства здравоохранения Краснодарского края
8 800 2000 366
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края
8 800 200 60 50
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