Подорожает ли проезд в Динской?

Казалось бы, только недавно привыкли к одной цене билета в автобусе, как она снова выросла. С этим, наверняка, сталкивались многие. Поэтому динчане уже заблаговременно начали интересоваться, повысится ли в ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте по станице?

Журналист связалась с перевозчиками, автобусы которых курсируют по райцентру — ИП Медведев и ООО «СВП».

И те, и другие прокомментировали, что в ближайшее время повышение цен не планируется. Если оно и будет, то уже в 2020. Ведь, согласно законодательству, тарифы повышаются один раз в год.

Напомним, сейчас стоимость проезда по Динской составляет 22 рубля.





Для справки:

ООО «СВП», маршруты № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.

Диспетчерская: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 — 00.00).





ИП Медведев, маршруты № 13, 14, 15.

Диспетчерская: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30 — 20.00).