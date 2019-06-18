Подростков манят динские вышки

В редакцию «РВС» обратился житель станицы Динской. Он сообщил, что на улице Краснодарской (примерно в 100-150 метрах справа от железнодорожного переезда на ул. Шевченко) возле железной дороги расположены две вышки. По словам обратившегося мужчины, работники близлежащих предприятий неоднократно видели, как на эти объекты забираются подростки и делают селфи. Динчанин обеспокоен, что рано или поздно может случиться трагедия. Неизвестно, кому принадлежат вышки. Мужчина думал о том, чтобы спилить нижнюю часть лестницы, но не стал трогать чужое имущество.

Журналист «РВС» направил запрос в прокуратуру Динского района с просьбой проверить данную информацию, установить владельца и обязать его принять меры безопасности. Например, спилить нижнюю часть лестницы или огородить объекты.

Подростки Динского района в погоне за эффектным селфи не раз попадали в поле зрения «РВС». Так, в июне 2017 года 14-летнего подростка ударило током. Мальчик забрался на железнодорожный вагон и попал в электромагнитное поле. После чего он получил удар в 27 тысяч вольт, его одежда загорелась. Как тогда сообщил анонимный источник «РВС», парень хотел сделать селфи на мобильный телефон.

В августе 2017 года динчанка застала девочек-подростков, фотографирующихся на крыше многоэтажки.

Смертельные селфи давно перестали быть диковинкой не только в России. Люди гибнут, делая снимки с опасными животными, на высоте, на фоне извержения вулкана, за рулем автомобиля. Если отбросить экстремальную составляющую, все больше людей выкладывают в соцсети свои селфи.

«Одной из причин, по которой подростки делают экстремальные селфи, является желание самоутвердиться среди сверстников, стать популярным, – рассказывает психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. – Кроме того, это еще и стремление понять себя, свои возможности и особенности, показать свое сходство с другими людьми. Или наоборот – доказать свое отличие.

Многие подростки испытывают тягу к опасностям, приключениям, нуждаются в выбросе адреналина. Присовокупить к этому ослабленный инстинкт самосохранения (характерный для этого возраста) – и вот в погоне за «лайками», обсуждениями, комментариями подростки готовы рисковать собственной жизнью.

Однако не могу сказать, что подобного рода развлечения характерны только для современных подростков. Еще до появления Интернета и социальных сетей дети гуляли на крышах и стройках, забирались на охраняемые объекты и заброшенные здания. Жажда риска и драйва всегда привлекала подростков. Кроме того, это еще и попытка вырваться из-под родительского контроля, доказать свою взрослость и самостоятельность. Сейчас к этому добавилось еще и стремление запечатлеть себя в необычном, часто опасном месте.

Нарциссизм, самолюбование – бич современного общества. Им страдают и дети, и взрослые. Но подростки более трепетно относятся к своему внешнему виду, часто бывают им недовольны, самокритичны. Они зависят от чужого мнения, хотят, чтобы ими восхищались, им завидовали, о них говорили, обсуждали. Красивое, но опасное селфи помогает этого добиться.

При этом я не считаю, что за потребностью делать экстремальные селфи стоят какие-либо суицидальные наклонности. На мой взгляд, подростки чаще всего просто не воспринимают очевидную опасность (вспомним про ослабленный инстинкт самосохранения), не подозревают о том, чем может обернуться их невинная шутка. Уверен, что многие до конца не понимают опасность зацепинга (езда на внешней стороне поезда) или руфинга (лазание по крышам домов)».