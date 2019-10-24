Погашено 4,5 миллиона задолженности по зарплате

Прокуратура Динского района выявила нарушения в деятельности конкурсного управляющего предприятия ООО «Гемма Физика».

Он неоднократно привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) по инициативе прокуратуры района, впоследствии – дисквалифицирован.

Кроме того, прокуратурой района вносились представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, регулярно проводились совещания с участием нового конкурсного управляющего и налогового органа.

«В результате принятых мер в октябре текущего года на предприятии полностью погашена текущая задолженность по заработной плате перед 18 работниками в размере 4 553 218 рублей. Работа в данном направлении продолжается», – прокомментировал старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.