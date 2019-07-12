Погода ухудшится. Введен режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» переведен в режим повышенной готовности. По данным синоптиков, в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Аварийный персонал и спецтехника компании находятся в полной готовности. Ведется мониторинг погодных условий.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС.

Работает горячая линия «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).