Погода ухудшится. Введен режим повышенной готовности
В связи с ухудшением погодных условий Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» переведен в режим повышенной готовности. По данным синоптиков, в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Аварийный персонал и спецтехника компании находятся в полной готовности. Ведется мониторинг погодных условий.
Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС.
Работает горячая линия «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
Комментарии
Не знаю в погоде ли дело, но в Пластуновской свет отключают несколько раз в день, то на секунды, то на часы. Просьба к журналистам узнать в чём причина отключений, и что будет, когда погода действительно будет плохой.