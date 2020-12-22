Погорельцам из Пластуновской нужна помощь

21 декабря, около 9.30 в Пластуновской на ул. Базарной произошел пожар.

Семья из трех человек лишилась кухни, сарая, гаража, а главное - сгорел газовый котел и отключено отопление дома.

"Это семья мой дочери - мужу 34 года, инвалид 1 группы, жене 32 года и дочери 8 лет. Очень просим распространить просьбу о помощи", - обратилась к нам Екатерина Фадеева.

"Отец чистил снег, попросил дочь поставить чайник, попить кофе. Чайник был на газовой плите. Он почистил снег, а в кухню не зашел. Дочь с зятем были в доме. Кинулись, когда услышали треск. Это было около 9.30. Кухня находится отдельно от дома. Сгорела она, сарай и гараж. Самое страшное, что в кухне сгорела вся бытовая техника, в том числе газовый котел, то есть семья осталась без газа. Самое главное сейчас - восстановить тепло в доме", - говорит обратившаяся.

Если вы как-то можете помочь семье Моревых, звоните: 8(918)37-00-538, Морева Наталья Юрьевна, Телефон привязанный к карте, 8(905)47-24-076, Морев Владимир Александрович.