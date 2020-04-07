Погорельцы из Динской просят помощи у людей

20 марта на дачах в станице Динской сгорел дом, о чем уже писала “РВС”. Семья осталась без крова над головой и без средств к существованию.

Сейчас с просьбой о помощи в редакцию обратилась старшая дочь.

«Если это возможно, я бы хотела попросить помощи для моих родителей. Так как на фоне карантина у нас случилась беда. У моих родителей сгорел дом. Сгорело практически все. Уцелели только документы и одна комната. Крышу тоже нужно менять. Сосед разрешил пожить у себя на даче в домике месяца два. Люди обеспечили их вещами. У отчима ожоги рук и лица. В Краснодаре ему успешно сделали пересадку кожи. На днях выписали. Я бы хотела попросить у всех неравнодушных, кто может помочь, не денег, а продуктов для них. В связи с карантином они сейчас не работают. И отчиму нужно еще около месяца на восстановление. Сама я с мужем живу в Краснодаре. Даже приехать к ним сейчас не могу», – рассказала журналисту «РВС» Наталья.

Сама пострадавшая Елена выражает огромную благодарность тем, кто уже помог: перечислил деньги, привез какие-то стройматериалы, принес одежду и предметы первой необходимости, помог выгребать пепелище, морально поддерживал. Также женщина говорит огромное спасибо пожарным – Елисею Уткину и его бригаде, которые сработали как настоящие профессионалы.

«Все деньги, которые нам переводят, мы храним на восстановление дома. Спасибо большое человеку, который пустил нас временно пожить у себя на даче! Вещей у нас достаточно. Сейчас еще около месяца мужу надо на восстановление. Состояние у него удовлетворительное», – объяснила Елена.

Семья временно живет на дачах «Садовод», на ул. Лазурной, 5.

Если вы хотите помочь пострадавшим от пожара, то можете связаться непосредственно с Еленой Павловой по телефону 8 (952) 860-20-06.

Люди, которые желают оказать материальную помощь, могут перечислить деньги на карту старшей дочери: 4276 3000 3049 9530, Наталья Алексеевна М.