Поиск очевидцев ДТП четырехлетней давности

В связи с расследованием уголовного дела следственный отдел по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 23 июня 2016 года на 2 километре автодороги "ст. Динская – ст. Старомышастовская" (между Динской и селом Красносельским, напротив входа в питомник плодово-декоративных культур).

В результате аварии пострадали несовершеннолетние пешеходы. Обращаться по телефонам:

8 (86162) 5-50-61, 8 (86162) 5-50-96 либо по адресу: Краснодарский край, станица Динская, улица Луначарского, д. 41.