Поиск свидетелей ДТП. Молодые люди сильно пострадали

Несколько жителей Динского района обратились с просьбой опубликовать и распространить обращение:

Разыскиваются свидетели и очевидцы ДТП с участием автомобиля LADA Priora черного цаета. Авария произошла 15 сентября около 00.30-01.00 часов между поселками Октябрьским и Лазурным на Ростовском шоссе (16 километр).

В ДТП сильно пострадали молодые люди из Динского района - водитель и два пассажира. Двое из них в тяжелом состоянии.

Важна любая информация. +7 (918) 372-26-96, Оксана, +7 918 483-70-06, Александр.