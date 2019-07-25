Поиск свидетелей ДТП по Железнодорожной улице в Динской

В редакцию "РВС" обратились участники ДТП, произошедшего 18 июля на улице Железнодорожной в станице Динской.

"В районе дома № 55 был совершен наезд на пешехода. Нам известно, что девушка, которая оказывала медицинскую помощь пострадавшей из Агронома, работает медсестрой или врачом в Краснодаре. Также с ней был мужчина, который отогнал машину потсрадавшей домой. К сожалению, контактов у нас не осталось. Пожалуйста, у кого есть любая информация по этому ДТП, позвонить по тел. 8-918-292-39-72 Аня".