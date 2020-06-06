Пока в дежурные группы детских садов попасть сложно. Кому уже можно?
4 июня на совещании с краевым оперштабом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что с 8 числа начинают свою работу дежурные группы в детских садах.
"РВС" узнала, как это будет организовано.
Кого принимают?
- Детей работников экстренных оперативных служб (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба "Антитеррор").
ВАЖНО! Формируются одновозрастные группы – это одно из требований Роспотребнадзора. Поэтому, даже если вы работник одной из экстренных служб, но большинство других воспитанников, зачисленных в дежурную группу, другого возраста, ваш ребенок пока останется дома.
- Дети из семей, которые попали в сложную ситуацию, дети из неполных и многодетных семей.
ВАЖНО! Дети не всех многодетных семей могут рассчитывать на место в дежурных группах. Как пояснили в управлении образования, если мама много лет была домохозяйкой, не работает, то, пока ограничения не сняты, ее малыши могут остаться дома. Даже если их отец работает, допустим, в полиции или пожарной охране.
Как попасть в дежурную группу, если вы соответствуете требованиям?
Подать заявку дистанционно через Интернет, WhatsApp и пр. в садик, который посещает ребенок.
Помимо заявления, работникам экстренных служб обязательно приложить ходатайство с места работы.
Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – справку от социальной службы.
Одиноким родителям – справку о составе семьи.
Всем обязательно взять в поликлинике справку о благополучном эпидокружении детей.⠀
Требования Роспотребнадзора, по информации управления образования, очень высокие. Количество детей в группах ограничено, а пребывание строго регламентировано. Сейчас кипит работа по подготовке садов к соответствию всем этим нормам. 70 работников сдают анализы на COVID-19. Успеют ли их сделать, пока неизвестно. Планируется открыть в Динском районе 18 дежурных групп.
В своем официальном аккаунте инстаграм глава Динского района Евгений Пергун опубликовал список, где они будут работать.
- Динская. По 1 группе в детских садах № 1, 4, 13, 27 и 29;
- Пластуновская. 1 группа в детском саду № 5;
- Новотитаровская. По 1 группе – в детских садах № 14 и № 63, 2 группы – в детском саду № 59;
- Южный. 3 группы в детском саду № 17;
- Старомышастовская. 1 группа в детском саду № 40;
- Первореченское. 1 группа в детском саду № 50;
- Васюринская. 2 группы в детском саду № 66.
Через неделю количество групп в обозначенных населенных пунктах обещают увеличить и открыть для малышей в станице Нововеличковской и поселке Агроном.
Телефон «Горячей линии» по всем вопросам дошкольного образования: 8(86162)-6-14-55.
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