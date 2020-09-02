Данные по рождаемости, смертности и не только в районе за 5 месяцев

Динская ЦРБ предоставила медико-демографические показатели за январь-июнь 2020 в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Родившиеся

По краю

2019: 28 648 чел.

2020: 27 261 чел.

По району

2019: 614 чел.

2020: 662 чел.

Умершие

По краю

2019: 35 871 чел. (из них до 1 года: 106 чел.).

2020: 35 513 чел. (из них до 1 года: 107 чел.).

По району

2019: 843 чел. (из них до 1 года: 3 чел.).

2020: 824 чел. (из них до 1 года: 5 чел.).

Смертность населения и причины за январь-июнь в сравнении с этим же периодом 2019 года

Новообразования

По краю

2019: 5845 чел.

2020: 5116 чел.

По району

2019: 146 чел.

2020: 136 чел.

Болезни системы кровообращения

По краю

2019: 16 545 чел.

2020: 14 426 чел.

По району

2019: 391 чел.

2020: 325 чел.

Болезни органов дыхания

По краю

2019: 1103 чел.

2020: 667 чел.

По району

2019: 11 чел.

2020: 14 чел.

Болезни органов пищеварения

По краю

2019: 1788 чел.

2020: 1644 чел.

По району

2019: 23 чел.

2020: 35 чел.

Внешние причины

По краю

2019: 2421 чел.

2020: 1981 чел.

По району

2019: 49 чел.

2020: 39 чел.

Смертность населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 в сравнении с этим же периодом 2019 года

Всего

По краю

2019: 6777 чел.

2020: 6677 чел.

По району

2019: 157 чел.

2020: 133 чел.

Новообразования

По краю

2019: 1186 чел.

2020: 1044 чел.

По району

2019: 37 чел.

2020: 22 чел.

Болезни системы кровообращения

По краю

2019: 2215 чел.

2020: 1941 чел.

По району

2019: 52 чел.

2020: 40 чел.

Болезни органов дыхания

По краю

2019: 241 чел.

2020: 181 чел.

По району

2019: 3 чел.

2020: 5 чел.

Болезни органов пищеварения

По краю

2019: 631 чел.

2020: 579 чел.

По району

2019: 8 чел.

2020: 7 чел.

Внешние причины

По краю

2019: 1453 чел.

2020: 1158 чел.

По району

2019: 31 чел.

2020: 22 чел.

Показатели рождаемости, естественного прироста и общей смертности по основным причинам (на 100 тыс. населения) в муниципалитете и регионе. Период: январь-июнь 2020 в сравнении с этим же периодом в 2019 году.

Рождаемость

2019: 8,5 (по краю: 10,2).

2020: 9,1 (по краю: 9,7).

Естественный прирост (+), убыль (-)

2019: -3,2 (по краю: -2,6).

2020: -2,2 (по краю: -2,9).

Общая смертность

2019: 11,7 (по краю: 12,8).

2020: 11,3 (по краю: 12,6).

Смертность от болезней системы кровообращения

2019: 541,1 (по краю: 590,5).

2020: 446,6 (по краю: 510,8).

Смертность от цереброваскулярных болезней

2019: 107,4 (по краю: 147,1).

2020: 98,9 (по краю: 127,3).

В том числе смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

2019: 58,6 (по краю: 88,1).

2020: 71,5 (по краю: 80,7).

Смертность от ишемической болезни сердца

2019: 188,2 (по краю: 294,4).

2020: 211,6 (по краю: 241,8).

Смертность от острого коронарного синдрома

2019: 33,5 (по краю: 45,1).

2020: 35,7 (по краю: 42,6).

Смертность от инфаркта миокарда

2019: 31,1 (по краю: 34,5).

2020: 31,6 (по краю: 30,4).

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

2019: 203,6 (по краю: 208,6).

2020: 186,9 (по краю: 181,2).

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

2019: 18,1 (по краю: 12,8).

2020: 8,2 (по краю: 9,5).

Материнская смертность

2019: 0 (по краю: 0).

2020: 0 (по краю: 0).

Смертность населения в трудоспособном возрасте

2019: 396,8 (по краю: 438,7).

2020: 333,9 (по краю: 432,4).

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения

2019: 131,4 (по краю: 143,4).

2020: 100,4 (по краю: 125,7).

Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований

2019: 93,5 (по краю: 76,8).

2020: 55,2 (по краю: 67,6).

Смертность населения от туберкулеза

2019: 4,2 (по краю: 4,1).

2020: 2,7 (по краю: 3,4).

Смертность от самоубийств

2019: 1,4 (по краю: 10,7).

2020: 4,1 (по краю: 6,8).

Смертность мужчин трудоспособного возраста

2019: 596,6 (по краю: 676,3).

2020: 530,6 (по краю: 674,9).

Смертность женщин трудоспособного возраста