Данные по рождаемости, смертности и не только в районе за 5 месяцев
Динская ЦРБ предоставила медико-демографические показатели за январь-июнь 2020 в сравнении с тем же периодом 2019 года.
Родившиеся
По краю
- 2019: 28 648 чел.
- 2020: 27 261 чел.
По району
- 2019: 614 чел.
- 2020: 662 чел.
Умершие
По краю
- 2019: 35 871 чел. (из них до 1 года: 106 чел.).
- 2020: 35 513 чел. (из них до 1 года: 107 чел.).
По району
- 2019: 843 чел. (из них до 1 года: 3 чел.).
- 2020: 824 чел. (из них до 1 года: 5 чел.).
Смертность населения и причины за январь-июнь в сравнении с этим же периодом 2019 года
Новообразования
По краю
- 2019: 5845 чел.
- 2020: 5116 чел.
По району
- 2019: 146 чел.
- 2020: 136 чел.
Болезни системы кровообращения
По краю
- 2019: 16 545 чел.
- 2020: 14 426 чел.
По району
- 2019: 391 чел.
- 2020: 325 чел.
Болезни органов дыхания
По краю
- 2019: 1103 чел.
- 2020: 667 чел.
По району
2019: 11 чел.
2020: 14 чел.
Болезни органов пищеварения
По краю
- 2019: 1788 чел.
- 2020: 1644 чел.
По району
- 2019: 23 чел.
- 2020: 35 чел.
Внешние причины
По краю
- 2019: 2421 чел.
- 2020: 1981 чел.
По району
- 2019: 49 чел.
- 2020: 39 чел.
Смертность населения в трудоспособном возрасте за январь-июнь 2020 в сравнении с этим же периодом 2019 года
Всего
По краю
- 2019: 6777 чел.
- 2020: 6677 чел.
По району
- 2019: 157 чел.
- 2020: 133 чел.
Новообразования
По краю
- 2019: 1186 чел.
- 2020: 1044 чел.
По району
- 2019: 37 чел.
- 2020: 22 чел.
Болезни системы кровообращения
По краю
- 2019: 2215 чел.
- 2020: 1941 чел.
По району
- 2019: 52 чел.
- 2020: 40 чел.
Болезни органов дыхания
По краю
- 2019: 241 чел.
- 2020: 181 чел.
По району
- 2019: 3 чел.
- 2020: 5 чел.
Болезни органов пищеварения
По краю
- 2019: 631 чел.
- 2020: 579 чел.
По району
- 2019: 8 чел.
- 2020: 7 чел.
Внешние причины
По краю
- 2019: 1453 чел.
- 2020: 1158 чел.
По району
- 2019: 31 чел.
- 2020: 22 чел.
Показатели рождаемости, естественного прироста и общей смертности по основным причинам (на 100 тыс. населения) в муниципалитете и регионе. Период: январь-июнь 2020 в сравнении с этим же периодом в 2019 году.
Рождаемость
- 2019: 8,5 (по краю: 10,2).
- 2020: 9,1 (по краю: 9,7).
Естественный прирост (+), убыль (-)
- 2019: -3,2 (по краю: -2,6).
- 2020: -2,2 (по краю: -2,9).
Общая смертность
- 2019: 11,7 (по краю: 12,8).
- 2020: 11,3 (по краю: 12,6).
Смертность от болезней системы кровообращения
- 2019: 541,1 (по краю: 590,5).
- 2020: 446,6 (по краю: 510,8).
Смертность от цереброваскулярных болезней
- 2019: 107,4 (по краю: 147,1).
- 2020: 98,9 (по краю: 127,3).
В том числе смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
- 2019: 58,6 (по краю: 88,1).
- 2020: 71,5 (по краю: 80,7).
Смертность от ишемической болезни сердца
- 2019: 188,2 (по краю: 294,4).
- 2020: 211,6 (по краю: 241,8).
Смертность от острого коронарного синдрома
- 2019: 33,5 (по краю: 45,1).
- 2020: 35,7 (по краю: 42,6).
Смертность от инфаркта миокарда
- 2019: 31,1 (по краю: 34,5).
- 2020: 31,6 (по краю: 30,4).
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
- 2019: 203,6 (по краю: 208,6).
- 2020: 186,9 (по краю: 181,2).
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
- 2019: 18,1 (по краю: 12,8).
- 2020: 8,2 (по краю: 9,5).
Материнская смертность
- 2019: 0 (по краю: 0).
- 2020: 0 (по краю: 0).
Смертность населения в трудоспособном возрасте
- 2019: 396,8 (по краю: 438,7).
- 2020: 333,9 (по краю: 432,4).
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения
- 2019: 131,4 (по краю: 143,4).
- 2020: 100,4 (по краю: 125,7).
Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований
- 2019: 93,5 (по краю: 76,8).
- 2020: 55,2 (по краю: 67,6).
Смертность населения от туберкулеза
- 2019: 4,2 (по краю: 4,1).
- 2020: 2,7 (по краю: 3,4).
Смертность от самоубийств
- 2019: 1,4 (по краю: 10,7).
- 2020: 4,1 (по краю: 6,8).
Смертность мужчин трудоспособного возраста
- 2019: 596,6 (по краю: 676,3).
- 2020: 530,6 (по краю: 674,9).
Смертность женщин трудоспособного возраста
- 2019: 175,8 (по краю: 184,2).
- 2020: 116,3 (по краю: 173,1).
Комментарии
Спасибо за информацию!
Ещё бы в газете еженедельно продолжили публиковать +/-.
А то нам вечно мозг компостируют, что стали жить лучше и, якобы, даже прирастать.