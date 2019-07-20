Похищение в Старомышастовской
В станице в ночь на 19 июля двое молодых людей похитили из дома в станице Старомышастовской несовершеннолетнюю девушку.
По предварительным данным, 18-летний парень попросил своего 22-летнего знакомого помочь похитить девушку.
Они приехали к ее дому, выманили на улицу, силой затолкали в машину и увезли.
Девушку против ее воли удерживали в доме в хуторе Карла-Маркса.
Ей удалось позвонить маме, которая в ту ночь находилась на ночном дежурстве. Женщина обратилась в полицию.
Оперативники принялись за работу, установили местонахождение похитителей и задержали их уже в станице Новотитаровской, куда парни успели перевезти девушку.
Потерпевшую освободили. Подозреваемые задержаны. С ними работают следователи.
Написано по информации СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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