Похищение в Старомышастовской

В станице в ночь на 19 июля двое молодых людей похитили из дома в станице Старомышастовской несовершеннолетнюю девушку.

По предварительным данным, 18-летний парень попросил своего 22-летнего знакомого помочь похитить девушку.

Они приехали к ее дому, выманили на улицу, силой затолкали в машину и увезли.

Девушку против ее воли удерживали в доме в хуторе Карла-Маркса.

Ей удалось позвонить маме, которая в ту ночь находилась на ночном дежурстве. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники принялись за работу, установили местонахождение похитителей и задержали их уже в станице Новотитаровской, куда парни успели перевезти девушку.

Потерпевшую освободили. Подозреваемые задержаны. С ними работают следователи.

Написано по информации СУ СК РФ по Краснодарскому краю.