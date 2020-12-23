Похищенный в Краснодаре банкомат нашли. Он находился в автомобиле, который оставили подозреваемые в ограблении.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Напомним, трое мужчин сначала угнали автомобиль ВАЗ-2112, после чего проникли в банк и похитили платежный терминал. Сообщение об угоне машины поступило в полицию в 4.45.

Полицейские установили его местонахождение и начали преследование, из авто выбежали трое подозреваемых, один из которых оказал сопротивление правоохранителям и выстрелил в них, ранив сотрудника. Полицейского доставили в медучрежджение.

Уже задержали одного из подозреваемых, двое скрылись и объявлены в розыск.