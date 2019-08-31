Покупательница не заплатила 5 тысяч в аптеке (видео)

Покупательница не заплатила 5 тысяч в аптеке (видео)
Скриншот с записи камер видеонаблюдения в аптеке

Покупательница не заплатила 5 тысяч в аптеке (видео)

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7 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаРВС


В аптеке возле автостанции при входе в рынок произошла такая ситуация: женщина покупала лекарства, показала фармацевту пятитысячную купюру, убрала ее в кошелек, взяла сдачу  и спокойно ушла. Все это  было снято камерой видеонаблюдения, установленной в помещении.

Руководство аптеки обратилось в редакцию «РВС».

- Ситуация произошла 23 августа, но только спустя несколько дней мы обнаружили недостачу денег в кассе. Стали просматривать видео и заметили этот случай.  В очереди к кассе стоял мужчина, а за ним женщина. Мужчина расплатился пятитысячной купюрой и ушел. За ним к кассе подошла  женщина и также предъявила 5 тысяч одной купюрой.  Потом стала искать в кошельке мелочь, убрала в него  банкноту.  Она долго разговаривала с фармацевтом, решила купить  еще одно средство и оплатить его из той суммы, что она якобы уже отдала.  Получила сдачу  с 5 тысяч и ушла.

Покупка была совершена на небольшую сумму,  в итоге фармацевту придется возмещать  в кассу почти 5 тысяч рублей.

Руководство аптеки  надеется, что после публикации видео женщина вернется и заплатит деньги.

- Мы не обвиняем ее в мошенничестве, может, она просто забыла заплатить, заговорилась. Всякое бывает. Но это большая сумма, которую  из своей зарплаты теперь будет платить фармацевт. Просим вернуть деньги в аптеку и уладить тем самым ситуацию.

Номер телефона для связи: 8(918)69-80679, Любовь Ивановна.

После написания статьи  нам стало известно, что по данной ситуации было написано заявление в полицию.  

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