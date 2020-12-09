Полигон в Динской проверили на соблюдение требований эксплуатации

В Динской на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) проводят комплекс мер, направленных на улучшение условий окружающей среды.

Соблюдение требований эксплуатации полигона проверили вице-губернатор края Александр Трембицкий, замруководителя Южного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Елена Лапина, представители общественных организаций.

Как известно, полигон ТКО в Динской закрыт для приема отходов с 2018 года.

Сейчас мусор здесь не принимают, а занимаются сортировкой уже существующего. Также отходы, которые мусороуборочные машины собирают у населения Динского района, привозят на этот земельный участок. На площадке с твердым покрытием их перегружают в тонары. Затем перемещают на полигон в хуторе Копанском, который отвечает современным требованиям хранения ТКО.

Свалка работает как перегрузочный пункт.

В Динском районе перераспределяют отходы, которые сейчас находятся за границами выделенного для их складирования земельного участка. «На полигоне делается отсыпка инертным материалом (грунтом условно) и проводится террасирование – изменение поверхности склонов. Тело свалки уменьшается в диаметре, но увеличивается вверх. Этот метод позволяет со временем укрыть тело полигона», – объяснил замдиректора мусороуборочной компании Константин Семернин. Это является обязательным условием рекультивации свалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Южное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования совместно с прокуратурой на постоянной основе проверяют правила пользования этого участка. Фактов вывоза отходов на полигон не зафиксировано.