Поликлиники района. График, правила посещения и контакты медучреждений

Поликлиники района. График, правила посещения и контакты медучреждений
Фото: Динская ЦРБ

Поликлиники района. График, правила посещения и контакты медучреждений

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5 часов назад Газета РВСДинская ЦРБДинской районНовости Динского районаРайонная поликлиника

Поликлиники района постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Вчера об этом объявила администрация ЦРБ в своем официальном аккаунте.⠀

«С 8 июня в стационарных отделениях, поликлиниках и амбулаториях начинается поэтапное расширение плановой медицинской помощи», – сообщается там.

По-прежнему не проводятся лишь профилактические мероприятия (например, диспансеризация).

В остальном подразделения ЦРБ работают в обычном режиме: ведется как экстренный, так и плановый прием пациентов.

«Для удобства посещения работающего населения узкие специалисты трудятся в 2 смены», – поясняют в районной больнице.

По информации Динской ЦРБ, за прошедшие выходные данных о лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Динском районе не поступало.

Профилактику коронавируса никто не отменял. Медицинские маски, дистанция и измерение температуры все так же актуальны.

Администрация ЦРБ рассказала правила посещения поликлиники.

  • Приходить на прием к врачу нужно строго к обозначенному времени.
  • При плановых посещениях на прием записываться предварительно.
  • Помнить, что нахождение у кабинета врача большого количества посетителей многократно увеличивает риск заражения.
  • Быть готовыми к тому, что на входе в поликлинику требуют надеть защитную маску.

Это нужно не только для вашей защиты, но и для защиты окружающих вас пациентов в случае, если инфекция у вас протекает в бессимптомной форме.

  • В случае выявления на приеме у врача пациента с признаками COVID-19 поликлиника будет временно закрыта для переписи граждан, находящихся в данный момент времени в здании.
  • В обязательном порядке стоит выполнять все указания медицинского персонала поликлиники.

Контакты медучреждений

  • Дополнительная информация по телефонам регистратур и горячей линии ЦРБ: 8-800-5008-486
  • По вопросам удаленной записи на прием к врачу: 8-800-2000-366
  • Регистратура районной поликлиники: 8(86162)5-84-62, 8(86162)6-13-42
  • Регистратура детской поликлиники: 8(86162)6-13-18
  • Регистратура женской консультации: 8(86162)6-38-32

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