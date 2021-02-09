Полис ОМС. Какая медицинская помощь полагается бесплатно?

Если человек заболел, в государственных медучреждениях он может лечиться бесплатно. Но обязательно нужен полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Что такое полис ОМС?

Это документ, который подтверждает, что вы застрахованы и можете получить бесплатную медпомощь в тех организациях, которые работают в системе ОМС.

Их список можно узнать в своем территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Инструкция, как это сделать

Вбиваем в поисковике «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края». Переходим на сайт: kubanoms.ru. В столбце слева выбираем «Справочная информация». Нажимаем. Жмем на «Реестр МО». Ищем свой район и смотрим медицинские организации, которые работают с программой ОМС.

Кому положен полис ОМС?

Всем гражданам России и иностранцам, беженцам и лицам без гражданства, у которых действует разрешение на временное проживание на территории РФ.

У россиян документ бессрочный. Его необходимо менять только в том случае, если в персональных данных произошли изменения.

Например, если вы сменили имя, фамилию или место жительства, то необходимо менять и полис ОМС.

Что делать, если нет полиса?

Обязательно оформить. Сделать это можно в страховых медицинских компаниях (СМК) или организациях (СМО).

Какие страховые компании выдают полисы ОМС?

Зависит от региона. Например, в Краснодарском крае их три.

В Динском районе пункты этих компаний есть.

Один находится в Васюринской, но временно не работает.

Адрес: Больничный переулок, 3 (участковая больница).

Два находятся в Динской.

Адрес: улица Кирпичная, 73а.

Один находится в Новотитаровской.

Адрес: улица Ленина, 198 (районная больница № 1).

Какие документы необходимы для оформления полиса?

Зависит от возраста и прописки.

Детям до 14 лет, которые являются гражданами РФ: свидетельство о рождении, паспорт законного представителя ребенка, СНИЛС при наличии.

Гражданам РФ от 14 до 18 лет: паспорт гражданина РФ, паспорт законного представителя ребенка, СНИЛС.

Гражданам РФ в возрасте от 18 лет и старше: паспорт и СНИЛС.

Беженцам: удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Иностранным гражданам, постоянно проживающим в РФ: паспорт иностранного гражданина или свидетельство о рождении иностранного гражданина для детей до 18 лет, вид на жительство, СНИЛС при наличии.

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ: документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, вид на жительство, СНИЛС при наличии.

Иностранным гражданам, временно проживающим в РФ: документ, удостоверяющий личность лица без гражданства с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ, СНИЛС.

Людям, которые приехали работать в Россию из стран стран СНГ: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, СНИЛС, трудовой договор, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания или ее копия, в которой указаны место и срок пребывания.

В каких случаях нужно заменить полис?

Если полис старого образца. Это не обязательно, но желательно. Отказ в лечении из-за того, что данный документ старого образца, незаконен. Замена полиса на новый образец – это пока только рекомендация, но не исключено, что когда-то выйдет закон.

Если вы не гражданин РФ и срок действия полиса у вас истек.

Если в полисе ошибка.

Если вы потеряли полис или он уже в ненадлежащем состоянии.

Если вы сменили персональные данные.

Что лечится бесплатно?

Конкретные заболевания и состояния прописаны в «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Она базовая для всех регионов. Но в каждом субъекте есть также и территориальная программа бесплатной медицинской помощи.

Она должна быть в регистратуре поликлиник. Также полный текст документа можно изучить на официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, перейдя по ссылке.

В базовую программу входят следующие группы заболеваний и состояний:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

психические расстройства и расстройства поведения;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Какие еще преимущества полиса ОМС?

Бесплатная диагностика. Благодаря полису ОМС за приемы у врачей в государственных больницах мы не платим.

Диспансеризация. Можно проходить бесплатные профилактические медицинские осмотры. Их периодичность зависит от возраста. Люди с 18 до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года. Граждане от 40 лет – раз в год.

Анализы и обследования. Некоторые можно сдавать бесплатно. Например:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

сахар в крови;

биохимический анализ крови;

ЭКГ;

флюорография;

маммография;

УЗИ.

Услуги стоматолога. Но не все. Например, вылечить кариес или удалить зуб бесплатно можно, а, допустим, сделать эстетическое восстановление зубов (например, отбелить их) – только за деньги.

Подробнее можно узнать в перечне стоматологических услуг, входящих в систему ОМС.





Операции. Список операций, которые положены по ОМС, можно найти в той же программе, относятся они к высокотехнологичной помощи.

По полису ОМС также возможно сделать, например, прививки, КТ или МРТ.

Еще получить лекарства. Только те, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Студенты, которые обучаются очно в образовательных организациях, могут проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

Диспансеризация доступна и пребывающим в стационарах детям-сиротам, усыновленным, опекаемым и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Беременные женщины имеют право пройти дородовую диагностику нарушений развития ребенка, а также получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь, в том числе по профилактике прерывания беременности.

Если не знаете, подпадает ли ваш случай под ОМС, совет: позвоните в вашу страховую компанию и уточните, номер указан на полисе.

А если за бесплатное взяли плату?

Бывают случаи, когда за то, что бесплатно, медицинские организации просят деньги. Контролирует этот вопрос страховая медицинская организация. Обратиться по поводу правомерности оплаты можно туда.

Если вы все же заплатили деньги, их можно вернуть.

Специалисты советуют сохранять чек, договор на предоставление платных услуг, квитанцию об оплате. Когда все это есть, необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО) со всеми этими документами. Далее нужно написать письменную жалобу. СМО проведет экспертизу. Если результат будет в пользу пациента, то страховая отправит претензию в медицинскую организацию, где предложит урегулировать конфликт в досудебном порядке и возместить неправомерно потраченные пациентом деньги. Если на этом этапе проблема не разрешится, то придется обратиться в суд. СМО поможет при подготовке искового заявления и может выступить третьим лицом.

Когда нельзя воспользоваться программой ОМС?

Например:

Если лечение не назначил врач. Всегда должно быть направление, показания и заключение специалиста. То есть, если человек просто решил лечиться по своему желанию, деньги на это никто не выделит.

При проведении освидетельствований и экспертиз.

При санаторно-курортном лечении (больные дети и пенсионеры – исключение).

При косметологических услугах.

Если хотите палату с более комфортными условиями и индивидуальным уходом при лечении.

Любой вопрос, связанный с предоставлением бесплатных медицинских услуг, можно уточнить и уладить, позвонив в свою страховую организацию . Если все же проблема не решается, необходимо связаться с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Телефон +7-499-973-31-86.