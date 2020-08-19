Полис ОСАГО: перечень документов для оформления 2020

Список документов для покупки полиса ОСАГО в страховой компании для физических лиц. Документы требуемые для оформления полиса ОСАГО на автомобиль?





Полис ОСАГО: какие документы нужны в 2020 году?

Полис ОСАГО возглавляет перечень документов для легального управления транспортным средством, поскольку вождение без обязательной страховки является нарушением действующего законодательства и карается штрафом.

Чтобы покупка страховки не была сопряжена с различного рода сложностями, с 2017 года каждый российский автомобилист может не только просчитать стоимость страховки с помощью онлайн-калькулятора inguru.ru/kalkulyator_kasko, но приобрести электронную «автогражданку» через личный кабинет на сайте страховой компании. е-ОСАГО имеет ту же юридическую силу, что и бумажный эквивалент полиса, с той только разницей, что вступает силу спустя три дня после оформления.





Особенности оформления в 2020 году

Документы, необходимые для заключения договора со страховой и получения полиса ОСАГО, есть у каждого владельца транспортного средства или его доверенного лица. Специально обращаться в государственные органы для получения официальных справок и выписок не нужно. Все они касаются непосредственно владельца автомобиля, водительского стажа и опыта автомобилиста, технических характеристик транспортного средства, поскольку на основании этих данных определяются значения корректирующих коэффициентов (бонус-малус и возраст-стаж).

Исключение — диагностическая карта, которая оформляется по результатам прохождения техосмотра в сертифицированных РСА центрах, подтверждающих соответствие транспортного средства требованиям безопасности. Однако и в этом вопросе в связи с распространением коронавируса регулятор пошел на уступки автомобилистам, позволив страховым до конца сентября 2020 года продавать ОСАГО без предоставления диагностической карты или свидетельства о прохождении ТО.

В течение октября все те, кто оформил «автогражданку» без ДК, должны будут пройти техосмотр и предоставить страховщику соответствующий документ. И хотя об аннулировании полиса в случае отказа от предоставления карты речь не идет, у таких автомобилистов могут возникнуть большие сложности в случае провоцирования ДТП и осуществлении компенсационных выплат.





Перечень документов для покупки ОСАГО

Юридические и физические лица в России покупают страховку на автомобиль по одному алгоритму, с разницей в том, какие документы нужны для оформления полиса ОСАГО. Индивидуальные предприниматели, как и физлица, не предоставляют страховщикам никаких документов относительно их финансовой деятельности. В то же время юридическим лицам для покупки ОСАГО необходимо подать:

диагностическую карту или свидетельство о прохождении ТО;

учредительные документы и печать организации;

свидетельство о государственной регистрации и ИНН;

ПТС или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Следует обратить внимание и на тот факт, что при вычислении стоимости страховки для организаций с помощью онлайн-калькулятора, доступного по ссылке inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_krasnodarskij_kraj/krasnodar, необходимо выбрать открытый полис, предоставляющий доступ к управлению ТС неограниченному количеству водителей.

Оформить страховку на авто для юрлиц можно на срок от полугода до года. Заниматься покупкой и пролонгацией полиса необходимо заблаговременно (но не раньше, чем за два месяца до завершения срока действия), поскольку электронный ОСАГО получает юридическую силу только через три дня после оформления.



