Полицейским запретят требовать немедленно снять тонировку с авто

Такой проект внесен в Думу. Предлагают установить срок, в течение которого нужно будет выполнить требование привести светопропускание стекол в соответствие с нормами техрегламента о безопасности колесных ТС.

"Это потребуется сделать до того момента, когда вступит в силу постановление по делу об административном правонарушении. Правило коснется в том числе представителей компаний. Сейчас такой срок не определен. Как следствие, полицейские иногда требуют убрать тонировку непосредственно на месте задержания автомобиля, что может причинить ему значительный ущерб. Документ: Проект Федерального закона N 823765-7", - пояснил старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Андрей Конищев.