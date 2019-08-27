Полицейский из Динской сбил мотоциклистку и сбежал с места ДТП

ДТП произошло 21 августа в 22.10 на пересечении улиц Уральской и Тюляева (Комсомольский микрорайон) города Краснодар.

Заместитель начальника ОУР ОМВД России по Динскому району ехал на автомобиле Volkswagen Bora.

Поворачивая с крайнего левого ряда направо, он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 24-летней девушки из Красноармейского района.

Мужчина не оказал девушке первую помощь и скрылся с места ДТП.

Мотоциклистка ударилась головой об асфальт. Люди, которые стали свидетелями аварии, вызвали ей скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы.

В полицию о случившемся сообщила дежурная медсестра.

На следующий день, 22 августа, в 19.30 в ОБ ДПС УМВД России по Краснодару с повинной пришел сбежавший водитель.

За то, что он никому не сообщил об аварии и оставил место происшествия, на него завели административный материл по ст.12.27 ч.2 (Оставление места ДТП).

Как сообщили журналисту «РВС» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время в Отделе МВД России по Динскому району назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.