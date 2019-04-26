Полицейские обеспечат правопорядок и безопасность в праздники

В период проведения праздничных мероприятий личный состав ОМВД России по Динскому району перейдёт на усиленный режим несения службы.

ОМВД России по Динскому району напоминает гражданам, что в период проведения мероприятий в местах массового скопления людей следует обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, подозрительные автомобили, а также на граждан, нарушающих общественный порядок.

В случае каких-либо подозрений сообщить сотруднику полиции, несущему службу, или по телефонам: 102/112 (для любых операторов мобильной связи), 8(86162) 6-15-94 - дежурная часть ОМВД России по Динскому району.