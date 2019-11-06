Полицейские, погибшие на службе: Динской район в лидерах

«Как сейчас помню, было 17 ноября 1974 года. Раньше машины медвытрезвителя выезжали и на происшествия. В этот день так и произошло. Поступил сигнал о семейном дебошире. Милиция приехала на вызов. Жена из дома выбежала, а муж там забаррикадировался, никого не хотел пускать.

Спросили: «Оружие в доме есть?». Она ответила, что нет — ружье успела с собой вынести в огород.

Милиционеры вместе с водителем попытались добраться до дебошира. Но тут один из них видит ствол, который направлен на них, сам уворачивается и кричит «Берегись, оружие!». И тут этот мужчина выстрелил... И как раз в грудь водителю. Убил сразу же.

Оказалось, что дебошир тот и сам когда-то в милиции работал. И была у него еще одностволка спрятана. В итоге суд приговорил его к расстрелу.

Еще один был случай — в Краснодаре в 1993 году преступники взяли пассажиров автобуса в заложники. Наш парень из Пластуновской погиб там на Яблоновском мосту в ходе спецоперации, он как раз служил в ОМОНе», - вспоминает председатель.

Семьям погибших ветеранская организация оказывает и психологическую, и моральную, и материальную поддержку. Их поздравляют на все праздники, проводят различные мероприятия, возят в Краснодар в театр, на концерты. Кроме того, помогают они также тяжело больным ветеранам службы, пенсионерам.

8 ноября в 16.30 семьи погибших при исполнении служебных обязанностей соберутся у памятника на территории отдела полиции в станице Динской, чтобы почтить память своих родных.