Полицейские отмечают 102-ю годовщину образования уголовного розыска

5 октября – День образования службы уголовного розыска в системе МВД России.

Полицейские Динского района отмечают 102-ю годовщину образования службы уголовного розыска в системе МВД России.

«Уголовный розыск – это основная, ведущая служба органов внутренних дел, ставшая для многих призванием и судьбой! Служить в уголовном розыске с его огромными нагрузками, ненормированным рабочим днем способен лишь человек, искреннее стремящийся помогать людям, защищать их от преступных посягательств, своим ежедневным трудом делая жизнь чище и лучше», – отмечает пресс-служба ОМВД по Динскому району.

Сегодня совместно с руководством Отдела МВД России поздравить оперуполномоченных полиции пришли представители Общественного совета при Отделе и члены Совета ветеранов.

«Общественники поблагодарили сотрудников за профессионализм и самоотверженность, пожелали крепкого здоровья и успехов в дальней службе. Ветераны службы рассказали о своих товарищах, пригласили молодых сотрудников посмотреть альбом памяти сотрудникам уголовного розыска. Действующие сотрудники с должным почтением отнеслись к ветеранам розыска, которые продолжают трудиться и оказывают неоценимую помощь», – пояснили в ведомстве.