Полиция обеспечит правопорядок на День России

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по Динскому району, полиция готова обеспечить общественный порядок на День России.

В период проведения на территории Динского района праздничных мероприятий, посвященных Дню России, утвержден расчет сил и средств по обеспечению общественного порядка в период проведения мероприятий. Назначены ответственные из числа руководящего состава, на случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв.

Накануне проведения мероприятий предусмотрено обследование объектов и обследования мест массового скопления граждан с применением служебных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение движения транспорта в местах проведения мероприятий, разработаны объездные маршруты движения, предусмотрены меры по беспрепятственному проезду служб немедленного реагирования.

В случае каких-либо подозрений необходимо сообщить сотруднику полиции, несущему службу, или по телефонам: 102/112 (для любых операторов мобильной связи), 8(86162) 6-15-94 – дежурная часть Отдела МВД России по Динскому району.