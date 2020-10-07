В отношении многодетной матери из Васюринской проводится проверка

6 сентября сотрудниками полиции отдела МВД России по Динскому району установлено местонахождение ранее пропавшей многодетной матери, которая находилась в частном домовладении станицы Васюринской.

Женщина пояснила им, что со 2 октября по 6 октября она вместе с подругой и общим знакомым распивали спиртные напитки у него дома.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о привлечении гражданки по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также постановке на профилактический учет в ПДН отдела МВД России по Динскому району.