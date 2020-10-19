Полиция опровергла сообщение о "волонтерах" с опасными масками

Полиция опровергла сообщение о

Полиция опровергла сообщение о "волонтерах" с опасными масками

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16 часов назад Волонтеры маскиГазета РВСДинской районМаска пропитана химикатомНовости Динского районаОМВД России по Динскому районуПолиция Динского района

В мессенджерах жителей Краснодарского края вновь распространяется ложная информация. Говорится о "волонтерах" от разных партий, которые раздают маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. Они предлагают примерить их. Надевая, человек теряет сознание, а его квартиру грабят.

В ОМВД России по Динскому району эти сведения опровергли. Они не соответствуют действительности.

Вот что прокомментировали в ведомстве.

Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка:

  • нет ссылки на источник информации;
  • нет конкретного указания населенного пункта, где это происходило;
  • в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений – посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.

В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.

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