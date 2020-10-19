Полиция опровергла сообщение о "волонтерах" с опасными масками
В мессенджерах жителей Краснодарского края вновь распространяется ложная информация. Говорится о "волонтерах" от разных партий, которые раздают маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. Они предлагают примерить их. Надевая, человек теряет сознание, а его квартиру грабят.
В ОМВД России по Динскому району эти сведения опровергли. Они не соответствуют действительности.
Вот что прокомментировали в ведомстве.
Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка:
- нет ссылки на источник информации;
- нет конкретного указания населенного пункта, где это происходило;
- в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений – посеять панику.
МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.
В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.
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