Полиция района проведет прямую линию с населением

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, 17 апреля 2019 года в рамках акции «Прямая линия с населением» пройдет консультирование граждан по следующим вопросам:

поступление на службу в органы внутренних дел;

особенности государственной службы в органах внутренних дел;

порядок поступления в образовательные организации системы МВД России;

рассмотрение обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Все желающие могут узнать интересующую информацию, позвонив по телефону: 8(86162)6-25-49 17 апреля с 10.00 до 13.00.