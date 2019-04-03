Полиция района проведет прямую линию с населением

Полиция района проведет прямую линию с населением
Фото: special.informpskov.ru

Полиция района проведет прямую линию с населением

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8 часов назад Газета РВСДинской районНовостиОВМ ОМВД России по Динскому районуОМВДПолиция

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, 17 апреля 2019 года в рамках акции «Прямая линия с населением» пройдет консультирование граждан по следующим вопросам:

  • поступление на службу в органы внутренних дел;

  • особенности государственной службы в органах внутренних дел;

  • порядок поступления в образовательные организации системы МВД России;

  • рассмотрение обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Все желающие могут узнать интересующую информацию, позвонив по телефону: 8(86162)6-25-49 17 апреля с 10.00 до 13.00.

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