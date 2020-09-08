Полиция установила личность, напугавшего детей в Пластуновской

Вчера, 7 сентября, мы писали о том, что жители Пластуновской взволнованы поведением неизвестного мужчины.

По словам одних, он с топором напал на ребенка 7-8 лет, по рассказам других, его видели недалеко от школы, где тот набрасывался на детей и пугал их.

В ОМВД по Динскому району тогда отметили, что личность мужчины устанавливается, проводится проверка. Сегодня в ведомстве дали ответ по ее результату.

По предоставленным сведениям правоохранительных органов, сообщение местных о том, что в Пластуновской на детей нападает маньяк, не соответствует действительности.

В ходе проверки установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. Никаких преступных, а тем более насильственных действий в отношении детей он не совершал.

“В его действиях усматривается наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21. КРФ об АП “Появление в общественных местах в состоянии опьянения”, –добавили в ОМВД по Динскому району.