Задержан предполагаемый убийца женщины из Старомышастовской

Как уже писала «РВС», в ночь с 21 на 22 августа в станице Старомышастовской произошло убийство местной жительницы 1937 года рождения.

После совершения преступления предполагаемый убийца скрылся в неизвестном направлении. Полицией были приняты все меры к его поимке.

Сегодня, 27 августа, читатели прислали нам фотографию ориентировки с персональными данными этого человека.

Чуть позже в ОМВД России по Динскому району нам сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 31-летний подозреваемый был задержан.