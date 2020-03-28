Польза молочной продукции. Что и где купить?

Есть, как минимум, две весомых причины ввести в свой рацион натуральные продукты – их безопасность и польза.

Ведь эта категория выращивается в экологически чистой зоне, без добавления искусственных красителей, усилителей, нитратов и других стимуляторов. Одной из важных для жизни является молочная продукция, ведь в ней есть масса питательных веществ и необходимых витаминов.

Рассказываем, что и где можно купить в Динском районе.

Сметана

Белки для энергии, кальций для здоровья костей, витамин А для поддержания зрения – все это и многое другое содержится в сметане. Без нее вкус борща, блинов, пельменей и вареников не такой насыщенный. Кроме этого, она легче усваивается, чем другие молочные продукты, и хорошо влияет на микрофлору кишечника.

Творог

В одной чашке творога целая кладезь полезных элементов: белки, жирные кислоты, витамин B12, который способствует нормальному функционированию нервной системы, кальций, фосфор и др. Творог – отличный вариант завтрака, ведь он содержит в себе казеин, который долго усваивается организмом, поэтому чувства голода не будет в течение нескольких часов. Также продукт подходит для похудения, так как ускоряет метаболизм. Благодаря меньшему содержанию углеводов и богатому содержанию белков творог помогает наращивать мышечную массу спортсменам.

Сливочное масло

Если употреблять продукт в умеренных количествах, то он поможет сохранить красоту долгие годы. В его составе есть витамин Е, его часто называют борцом со старостью, а также витамин С – он делает кожу упругой, так как участвует в синтезе коллагена. Масло нормализует функционирование нервной системы и головного мозга.

Кефир и ряженка

Кефир – это то, что надо для желудочно-кишечного тракта, ведь в нем масса микроорганизмов, а именно они положительно влияют на пищеварение и помогают при заболеваниях ЖКТ. Если человек не переносит лактозу, кефир – то, что ему нужно.

Особенность ряженки в высоком содержании кальция и фосфора. Она легко усваивается организмом. При ее регулярном употреблении нормализуется работа почек. В жаркую погоду она хорошо утоляет жажду.

Сыр

Белки, молочный жир, минеральные вещества и витамины входят в состав сыра. Благодаря этому продукт позволяет быть человеку сильным, наполняет энергией, укрепляет кости и улучшает метаболизм.

Натуральная молочная продукция: сметана, творог, масло. От производителя. ИП Головань С.А.

Адрес: Динская, ул. Суворова, 65.

Телефон: +7(928)-04-17-777, +7(918)-371-33-33.