Поможем Дмитрию бороться с болезнью Стивена Хокинга

В редакцию пришло письмо о помощи. К нам обратился Дмитрий Якимцов с просьбой в распространении информации для сбора средств. Его история уникальна. Она не дает пройти мимо.

«Меня зовут Дмитрий, а мои друзья и хорошие знакомые называют меня Пасека. Потому что я очень люблю мед. Я переехал из Москвы в Краснодар (здесь живет моя сестра и мне противопоказано быть в холоде). Мне 40 лет и три года назад я еще мог играть в настольный теннис с моим другом», - делится мужчина.

Дима жил яркой жизнью, работал архитектором в успешно развивающейся компании, ездил в командировки, встречался с друзьями, любил. Однажды после очередной поездки он почувствовал слабость в правой руке и заметил, что быстро стал уставать. На отдыхе в Кремлевской здравнице был проведен полный осмотр. Вердикт врача: «Дмитрий Владимирович, вы просто перетрудились».

«В самом начале 2017 года я, сидящий в уютном кафе «чайного острова» Кремлевской здравницы, строил планы на будущее...» - пишет в своем блоге Пасека.

Однако слабость с каждым днем лишь усиливалась. Это вынудило снова обратиться в больницу для обследования. И вот настал день, который разделил жизнь на «до» и «после». Диагноз: боковой амиотрофический склероз, бульбарная форма. Это тот самый диагноз, которым болел Стивен Хокинг. Это неизлечимая и, к сожалению, малоизученная очень редкая болезнь, которая постепенно парализует все мышцы.

«Сразу три профессора НИИ неврологии дали мне год-полтора максимум! Передо мной встал выбор, как жить дальше. Я выбрал не ныть и обижаться на весь мир, а продолжать работать и заниматься творчеством. По своему профилю я уже не могу зарабатывать, поэтому я стал писателем и журналистом», – рассказал с трудом Дмитрий.

Выразить мысли ему помогает любимая девушка Лиза. С ней он познакомился в начале этого года.

Замедлить процесс прогрессии помогает медикаментозная терапия и ежегодные реабилитации.

Ежемесячные затраты колоссальные: оплата сиделки – 45000 руб., реабилитолог – 25000 руб., лекарства и необходимые процедуры (иголки, барокамера и др.) – 30000 руб., бытовые расходы – 10000 руб., ежегодно два раза в год курс лечения в Москве у профессора Натальи Казанцевой (месяц лечения у нее стоит 400000 руб., а такой же курс лечения в Штатах или Израиле – около 48000$), лечение у травницы на протяжении 3-х месяцев обходится в 315000 руб.

Сейчас Дмитрию Якимцову 40 лет. С виду он позитивный, приятной внешности молодой мужчина. Но заболевание прогрессирует. Дима плохо разговаривает, у него ослабли голосовые связки и сильно замедлена речь. Окружающие перестают понимать мужчину, так как слова непонятны в произношении. Ему крайне сложно двигаться, мышцы как будто не слушаются его. Постоянно требуется помощь сиделки. Однако денег недостаточно.

Основным источником дохода за последнее время у Дмитрия было написание интересных историй и статей. Сейчас данный вид заработка стал менее возможным. Руки совсем ослабли, удержать карандаш или ручку трудно. Единственный помощник – это указательный палец правой руки, которым он может набирать текст в гаджетах. Дима называет его нежно «кормильцем». Он предлагает всем желающим приобрести у него сборник рассказов за любую удобную для людей стоимость, чтобы таким образом заработать. Эти деньги Дмитрий потратит на свое лечение.

Также Дима просит подписаться на его страницу в инстаграме @paseka_live и распространить информацию о нем.

Давайте поможем все вместе!

Любая сумма будет замедлять развитие заболевания. Только мы с вами способны сделать это чудо для молодого мужчины!

Сбор средств:

4276300062149706, Сбербанк

5321304085980016, Рокетбанк

Qiwi-кошелек +79035444496

Наталья Бережная