Поможем Мартину пройти курс восстановления

10-летнему Мартину Мурадяну из Новотитаровской нужна помощь неравнодушных, чтобы продолжить свою борьбу за здоровье, сделать первые шаги. Напомним, у ребенка детский церебральный паралич, хронический резидуальный период, спастическая диплегия 2 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. В данный момент необходимо 45000 рублей.

Раннее мы публиковали пост о помощи мальчику. Благодаря финансовой поддержке неравнодушных Мартин смог получить курс реабилитации.

Сейчас ребенок проходит очередной курс восстановления. Родители возят сына на лечебный массаж в поселок Южный. Положительные результаты стали заметны уже после нескольких сеансов терапии. Мама мальчика Рузанна обращается с просьбой ко всем: «Пожалуйста, помогите моему сыну восстановиться! Я благодарна всем и каждому, кто откликнулся! С вашей помощью мы смогли преодолеть уже не один финансовый барьер. И сейчас массаж, который делают Мартину, нам не по силам. Для прохождения полного курса по рекомендации врачей необходимы ежедневные занятия на протяжении месяца. Сумма лечения составляет 45000 рублей. К сожалению, мы не располагаем такими средствами».

Любая сумма станет для семьи значимой. Поможем все вместе! Ведь жизнь и здоровье мальчишки зависит от участия каждого из нас!

Реквизиты: 5469300189114603

Карта привязана к номеру 8-918-675-76-66, Мурадян Рузанна Валерьевна.

Наталья Бережная