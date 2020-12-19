Поможем собрать 3 млн рублей на срочную операцию Илюше
Многодетная семья Попченко из станицы Пластуновской Динского района столкнулась с бедой.
Их восьмилетнему сыну Илье поставили диагноз: опухоль головного мозга. Им нужна сумма на операцию в размере 3 миллионов рублей.
“В понедельник, 14 декабря, мы узнали об этом страшном диагнозе. Все было хорошо. Илья здоровый и крепкий мальчик, занимается футболом, хорошо учится. Но в последнее время мы заметили, как сын начал менять координацию движений - его стало покачивать. Мы обратились к неврологу в Краснодаре. Он направил на МРТ. Мы думали, может, это невроз из-за переживаний и перенапряжения в школе. После обследования нас в срочном порядке направили к нейрохирургам в детский диагностический центр. Врач сказал, что необходима госпитализация, чтобы получить квоту на операцию в Москве. Это займет около 2-х недель. Но времени ждать квоту не было...”, - рассказывает мама Кристина Попченко.
По результатам обследования МРТ специалист сказал Кристине, что на счету каждая минута. Возможна кома. Опухоль достигла слишком больших размеров. Операция необходима срочно.
Семья вынуждена была поехать в столицу без квоты. Стоимость операции для многодетной семьи неподъемная. Она составила порядка 32,3 тысячи евро. Врачи согласились прооперировать мальчика в срочном порядке. Теперь родители Илюши ищут всевозможные пути для того, чтобы собрать обозначенную сумму и рассчитаться. А впереди еще лечение и восстановительный курс. Доктора дают надежду на положительный результат при условии соблюдения всех рекомендаций в дальнейшем.
Просьба от мамы мальчика Кристины Попченко: “Пожалуйста, помогите нам собрать эту огромную сумму денег. Наша семья будет благодарна каждому, кто не пройдет мимо!”
Давайте не останемся в стороне, примем участие и поспособствуем скорейшему выздоровлению Илюши. Только благодаря нашей с вами помощи эта нереальная сумма станет для семьи реальностью.
Реквизиты
Номер телефона мамы Ильи, к нему привязана карта: 8-918-092-37-22
Номер карты: 4276 1609 4172 9577
Попченко Кристина Анатольевна
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