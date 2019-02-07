Поможем вместе оставаться станице чистой

8 февраля с 13.00 в Динском сельском поселении пройдет масштабная акция по наведению санитарного порядка. Сотрудниками администрации и подведомственными учреждениями будет проводится субботник на улицах: Комсомольска, Кирпичная, Гоголя, 70 лет Октября.

Администрацией Динского сельского поселения, утром 8 февраля, будут установлены бункеры-накопители для сбора мусора на пересечении следующих улиц: Калинина - Динская, Октябрьская - Советская, Октябрьская- Калинина, К. Маркса- Энгельса, 79 лет Октября- Янковского.

Мусор будет вывезен бесплатно. Единственное требование - он должен быть подготовлен.

Требования к утилизации мусора:

ветки, спиленные деревья должны быть в распиленном виде длиной не более 50 см.;

мебель, оконные рамы — в разобранном виде.

Запрещены к выбросу:

рубероид;

стекло в любом виде;



автошины;



биоотходы.



Приглашаем всех желающих присоединиться и принять участие в субботнике.

Давайте вмсте наведем порядок в родной станице.