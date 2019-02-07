Поможем вместе оставаться станице чистой

Поможем вместе оставаться станице чистой

Поможем вместе оставаться станице чистой

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8 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовостиСубботникСубботник в Динской

8 февраля с 13.00 в Динском сельском поселении пройдет масштабная акция по наведению санитарного порядка. Сотрудниками администрации и подведомственными учреждениями будет проводится субботник на улицах: Комсомольска, Кирпичная, Гоголя, 70 лет Октября.
Администрацией Динского сельского поселения, утром 8 февраля, будут установлены бункеры-накопители для сбора мусора на пересечении следующих улиц: Калинина - Динская, Октябрьская - Советская, Октябрьская- Калинина, К. Маркса- Энгельса, 79 лет Октября- Янковского.
Мусор будет вывезен бесплатно. Единственное требование - он должен быть подготовлен.
Требования к утилизации мусора:

  • ветки, спиленные деревья должны быть в распиленном виде длиной не более 50 см.;

  • мебель, оконные рамы — в разобранном виде.

Запрещены к выбросу:

  • рубероид;

  • стекло в любом виде;
  • автошины;
  • биоотходы.

Приглашаем всех желающих присоединиться и принять участие в субботнике.
Давайте вмсте наведем порядок в родной станице.

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